Rusya Savunma Bakanı Ermeni mevkidaşı ile Karabağ’daki durumu görüştü

Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun, Ermenistan Savunma Bakanı Vekili Arutyunyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’daki durumun ele alındığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Sergey Şoygu’nun Ermenistan Savunma Bakanı görevini vekaleten yerine getiren Vagarşak Arutyunyan ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’daki durumun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Görüşmede, bölgedeki ve Rus barış gücü birliğinin Dağlık Karabağ'daki görevlerini yerine getirdiği alanlardaki durum değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Ermenistan Savunma Bakanı Vekili Arutyunyan’ın geçen cuma Moskova’yı ziyaret ederek Rus mevkidaşı Şoygu ile yüz yüze görüştüğü açıklanmıştı.