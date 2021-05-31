Peskov, Türkiye'yle uçuşların yeniden başlayabileceğine dair haberleri yorumsuz bıraktı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'yle uçuşları 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlatabileceğine dair haberleri yorumsuz bırakarak bu konunun Koronavirüsle Mücadele Merkezi'ne sorulması gerektiğini ifade etti.

'Eho Moskvı' radyosunun haberine göre, gazetecilerin soruları üzerine diğer ülkelerle uçuşların başlatılmasıyla ilgili konulara Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin baktığını belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin'in buna ilişkin bilgi sahibi olmadığını kaydetti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin Türkiye ile havayolu ulaşımının 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Antalya, Muğla ve Aydın gibi turistik bölgelerde vaka sayılarının düştüğüne dikkat çeken Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Ankara'nın Rusya'yla uçuşların yakında başlayacağını umduğunu söylemişti.