Patruşev: Rusya, diğer ülkelerin hasmane eylemlerine cevaben gerekirse güç metotlarını kullanabilir

Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya demeç veren Patruşev, Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin yeni sürümünde diğer ülkelerin hasmane eylemlerine cevap verilmesi için hem ekonomik metotların hem de güç metotlarının kullanılmasının öngörüldüğünü anlattı.

Patruşev, "Ulusal Güvenlik Stratejisi'nin yeni sürümünde Rusya'nın uluslararası alanda öngörülebilirliği, güveni ve güvenliği artırmayı hedeflediğinin altı çiziliyor. Bununla birlikte belgede, Rusya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturan hasmane eylemlerin bastırılması ve önüne geçilmesi için simetrik ve asimetrik önlemlerin alınmasının meşru olduğu belirtiliyor" dedi.

Bu sözlerin ardından Patruşev, "Askeri eylemleri mi kastediyorsunuz?" sorusu karşısında "Öncelikle özel ekonomik önlemlerin uygulanması, ancak gerekirse zorlayıcı güç metotları" yanıtını verdi.