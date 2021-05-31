Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya’nın Türkiye’den ithal ettiği domatesin kotası 50 bin ton artırılarak 300 bin tona çıkarıldı.

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Ocak 2021 itibarıyla 250 bin tona yükseltmişti.