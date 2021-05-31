Rus Dışişleri: Çekya'nın Rus diplomatları sınır dışı etmesi Viyana Sözleşmesi'ne aykırı

Prag'ın Rus diplomatları sınır dışı etmesinin Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın Çekya'yı 'hasım ülkeler' listesine dahil ederek 'eğriye eğri, doğruya doğru dediğini' ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'dan 'hasım ülke' terimi kullanmaması talebini ve bu adımın Viyana Sözleşmesi'ne aykırı olduğu iddiasını değerlendirdi.

Zaharova, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayır, Viyana Sözleşmesi'ni ihlal eden ABD’nin Rus diplomatik varlığına el koyması ve yıllardır kendi olaylarını araştırma yeteneğinden mahrum olan Prag'ın Rus diplomatları sınır dışı etmesi. Viyana Sözleşmesi, doğruya doğru eğriye eğri demeyi yasaklamıyor" ifadelerini kullandı.

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'dan ülkesine karşı 'hasım' teriminin kullanılmamasını talep etmişti. Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhánek, 'hasım ülkeler' listesinin Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu iddia etmişti.