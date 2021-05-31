Rusya’da son 24 saatte yeni koronavirüs vaka sayısı 8 bin 475 oldu

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 475 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 5 milyon 71 bin 917’ye ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 8 bin 475 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 9 bin 694 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 12.57 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının toplam sayısının 5 milyon 71 bin 917’ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 614), St. Petersburg’da (822), Moskova bölgesinde (752), Rostov bölgesinde (176) ve Voronej bölgesinde (143) saptandığı bilgisine yer verildi.

Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 339 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 121 bin 501’e yükseldiği kaydedildi. Bir önceki gün ise hayatını kaybedenlerin sayısı 355 olarak kayıtlara geçmişti.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 6 bin 715 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 4 milyon 684 bin 585’e ulaştığını vurguladı.

Bu arada başkent Moskova’da parklarda da toplu aşılama başlatılırken 46 aşılama noktasında aşılama işlemleri ön kayıtsız olarak yapılıyor. Ancak Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, ‘başkentte aşı yaptıran vatandaşların oranının Avrupa’nın herhangi bir kentinden daha az’ olduğunu ifade etti.