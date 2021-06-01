Rus donanması, Arktik'teki ekonomik faaliyetlerin korunmasına yönelik eğitim alacak

Donanma Askeri Konseyi toplantısında konuşan Yevmenov, "Donanmanın yaz eğitim dönemindeki temel görevlerinden biri, donanmanın ve Hazar Filosu'nun kuvvetlerini ve birliklerini Arktik de dahil Dünya Okyanusu'nda Rusya tarafından yürütülen ekonomik faaliyetlerin güvenliğini sağlamaya yönelik görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili ortak eylemlere hazırlamak olacak" dedi.

Bu yıl Rusya Donanması'nın hazırlanması ve kullanılmasıyla ilgili yeni idari belgelerin yürürlüğe koyulduğunu söyleyen Yevmenov, yaz eğitim döneminde bu belgelerdeki bilgilerin öğrenileceğini ve uygulamaya koyulacağını kaydetti.