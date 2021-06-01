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    Rusya’da hidrojen yakıtı ile çalışan Aurus marka otomobil geliştirildi

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    Rusya
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202106011044628443-rusyada-hidrojen-yakiti-ile-calisan-aurus-marka-otomobil-gelistirildi/

    Rusya’da hidrojen yakıtı ile çalışan Aurus marka otomobilin geliştirildiği, bunun premium sınıfında hidrojen motorlu örneği bulunan tek otomobil olduğu bildirildi.

    Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Aurus Senat’ın üretim bandının açılışında Rusya Otomotiv ve Motor Araştırmaları Merkez Enstitüsü’nün (NAMI) hidrojen yakıtı ile çalışan Aurus marka otomobil ürettiğini, bunun premium sınıfında hidrojen motorlu örneği bulunan tek otomobil olduğunu belirtti.

    Manturov, yaptığı açıklamada "Günümüzde Aurus, kendi sınıfında geliştirilmiş hidrojen yakıtlı laboratuvar örneği olan dünyanın tek otomobili, bunu söz sanatı olarak söylemiyorum" diye konuştu.

    Rus premium sınıfı otomobil Aurus Senat'ın seri üretimi bugün Tataristan’ın Yelabuga kentindeki fabrikada başladı. Açılış törenine Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, Tataristan lideri Rustem Minnihanov hazır bulundu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise video konferans yoluyla katıldı. Tesisin üretim kapasitesi yılda 5 bin adete kadar araç üretecek şekilde tasarlandı.

    Daha önce Aurus şirketinden yapılan açıklamada Aurus Senat’ın temel konfigürasyonunun fiyatı 18 milyon ruble (2.1 milyon TL) olacak.

    Putin’den Aurus’a övgü

    Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, Aurus’un iyi ve kaliteli bir otomobil olduğunu belirtti. Açılışa video konferans yoluyla katılan Putin, Aurus otomobillerinin seri üretimine başlanmasının yerli sanayi açısından önemli bir olay olduğunu vurguladı.

    "Bildiğiniz üzere ben bu otomobili kullanıyorum ve defalarca direksiyona geçmişliğim var. Bu gerçekten de dünya standartlarına uygun, iyi ve kaliteli bir otomobil" diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya tarihinde ilk kez, lüks sınıfı otomobillerden bir ailenin sıfırdan yaratıldığı söylenebilir. Özellikle de onlar için modern birleşik platform tasarlandı, lüks sınıfı otomobiller için bence geleneksel bir dizayn öngörüldü. Ayrıca bileşen tabanı oluşturuldu ki bu çok önemli."

    Максим Богодвид
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aurus’un iyi ve kaliteli bir otomobil olduğunu belirtti.

    İlk otomobiller önümüzdeki hafta görücüye çıkacak

    Sollers Ford ortak girişimi ve Aurus Limited Şirketi Genel Direktörü Adil Şirinov, üretilen ilk otomobillerin önümüzdeki haftadan itibaren salonlarda görücüye çıkarılacaklarını kaydetti.

    Şirinov, "Proje kesinlikle karşılığını verecek. Yatırımın geri dönüşü en fazla 7 yıl sürer. Ancak bugün, maliyet ve maliyetler üzerinde daha fazla çalışma ile ve sipariş sayısını artırarak geri dönüş süresini azaltma olanağı olduğunu görüyoruz. 6 yıl tamamen gerçekçi bir süre olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

    Otomobillerin yüzde 80’ine kadar ihraç edilmesi planlanıyor

    Aurus’un otomobillerin yüzde 70’ini ihraç etmeyi planladığını, ihracat payının ileride yüzde 80’e ulaşabileceğini söyleyen Şirinov, şöyle konuştu: "İhracata gelince, bugün o yönde kapsamlı bir çalışma yürütülüyor, şu an en çok çaba harcadığımız ilk bölgemiz Ortadoğu ve Kuzey Afrika. Yılsonuna kadar meseleyi çözüp 2022’de bu pazara ulaşmayı hedefliyoruz. Sonrasında Asya’ya, özellikle de Çin pazarına doğru gelişmeye devam edeceğiz, ardından Avrupa, Güney Amerika şeklinde ilerlememiz gerekecek."

    © Sputnik / Максим Богодвид
    Sollers Ford ortak girişimi ve Aurus Limited Şirketi Genel Direktörü Adil Şirinov, üretilen ilk otomobillerin önümüzdeki haftadan itibaren salonlarda görücüye çıkarılacaklarını kaydetti.

    Üretilecek otomobil için sayı vermeyen Şirinov, "Hiçbir üretici bulunduğu takvim yılında ne kadar üreteceğini söylemez. Proje en az bir yıl uygulandıktan sonra bazı tahminlerde bulunmak mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

    Şirketin verilerine bakılacak olursa Tataristan’daki üretim platformu yılda 5 bin otomobil üretecek şekilde düzenlendi. Bu yıl için, kaynak ve boya işlemleri üniteleri hariç yaklaşık 100 çalışanın istihdam edilmesi planlanıyor.

    Yelabuga’da ileride ayrıca arazi aracı Aurus Komendant’ın da üretilmesi planlanıyor.

    Rusya'nın lüks premium otomobil markası olan Aurus, ‘Kortej’ adı verilen proje kapsamında limuzin, sedan, SUV ve minivan modellerinde arabalar üretecek. Proje, aynı zamanda Aurus’un hissedarları olan NAMİ (yüzde 63.5), Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Savunma, Güvenlik ve Kalkınma Fonu ‘Tawazun’ (yüzde 36) ve Sollers grubunun (yüzde 0.5) katılımıyla yürütülüyor.

    Etiketler:
    Adil Şirinov, Denis Manturov, Vladimir Putin, Otomobil, Aurus, hidrojen, Rusya
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