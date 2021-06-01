Nazım Hikmet, ölüm yıldönümünde düzenlenecek programla anılacak

Rus-Türk İş Adamları Derneği (RTİB) ve Yunus Emre Enstitüsü’nün organizasyonuyla, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde şair Nazım Hikmet’in 58. yıldönümü vesilesiyle 3 Haziran Perşembe günü ‘Nazım Hikmet’i Anma Programı’ başlıklı etkinlik düzenlenecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Nazım Hikmet’i Anma Programı’ şairin ölüm yıldönümü olan 3 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Şairin Moskova’daki mezarı başında saat 10:00’da başlayacak anma programı, aynı gün saat 17:30’da Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘Nazım Hikmet Dostluk Fotoğraf Sergisi ve Ödül Töreni’ ile devam edecek.

Etkinlik RTİB ve Yunus Emre Enstitüsü’nün organizasyonuyla, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde düzenleniyor.