ATOR: Haziran’da 338 bin Rus turist Türkiye’de tatil yapmayı planlıyordu

Rusya Tur Operatörleri Birliği’ne (ATOR) göre, Haziran ayında 338 bin Rus turist Türkiye’de tatil yapmayı planlıyordu. 1-30 Haziran dönemi için 274 milyon euro tutarında tur satın alınmıştı. Ancak Rusya, 1 Haziran’a kadar olan uçuş yasağını 21 Haziran’a kadar uzattı.

Türkiye’ye uçuş yasağının uzatılmasının ardından ATOR’un yaptığı göre Haziran'da Türkiye’de tatil yapmayı planlayan 338 bin Rus turist vardı. Turistlerin satın aldığı, 1-30 Haziran dönemine denk gelen turların toplam değeri 274 milyon euro’ydu.

Bununla birlikte Mayıs'taki Türkiye tatillerinin Haziran ayına ertelenmesini isteyen turistler de mevcuttu.

Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile 15 Nisan-1 Haziran döneminde uçuşları askıya almıştı. Yasak dün 21 Haziran’a kadar uzatıldı.

‘Turistlerin yüzde 65’i tatillerini ileriki bir tarihe erteliyor’

ATOR Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, RBK’ya yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rus turistler arasında çok popüler bir güzergah olduğunu ve turistlerin yüzde 65’inin tatillerini başka bir güzergah ile değiştirmek yerine ileriki bir tarihe ertelediğini ifade etti.

Gorin, “Bekleyeceğiz, elbette 21 Haziran’da bu popüler turistik güzergahın açılacağına dair umut var” dedi.