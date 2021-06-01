Rusya Kuzey Filosu, Arktik'te stratejik tatbikatlar gerçekleştirecek

Küresel ısınma sonucunda buz tabakasının incelmesi, Arktik'teki kaynaklardan faydalanma imkanını artırırken Rusya, bölgedeki varlığını ve kontrolü artırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kuzey Filosu Komutanı Vladimir Vorobyev, 1 Haziran'da kutlanan ve bu yıl 288. yıldönümü olan Kuzey Filosu Günü ile ilgili törende konuşan Vorobyev, "Filonun en önemli görevlerinden biri, Kuzey Deniz Yolu'nun güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili müşterek kuvvet tatbikatlarının yapılması. Bu yıl gemi grubu, deniz piyade birlikleriyle birlikte Kuzey Buz Okyanusu'ndaki denizlerden onuncu kez geçecek ve Rusya'nın Arktik bölgesindeki adalarda ve kıta sahanlığında birkaç indirme operasyonu gerçekleştirecek" dedi.

Dün Rusya Donanması Komutanı Nikolay Yevmenov, 2021 yılında donanmaya bağlı birliklerin Arktik ve Dünya Okyanusu'ndaki ekonomik faaliyetleri korumaya yönelik eğitim alacağını söylemişti.