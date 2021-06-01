Kırım Yüksek Mahkemesi, Kırım Tatar Meclisi lideri Çubarov'u 6 yıl hapse mahkum etti

RIA Novosti muhabirinin mahkeme salonundan aktardığına göre, hakkında uluslararası arama kararı bulunan Çubarov'un davası, Kırım Yüksek Mahkemesi'nde gıyaben görüldü.

Hakim Viktor Vasilyev, Çubarov'a 6 yıl hapis cezası ve 200 bin ruble (23 bin 250 TL) para cezası verildiğini açıkladı.

Kırımlı soruşturma memurları, Çubarov’un 25 Şubat 2014 tarihinde Kırım Özerk Cumhuriyeti Yüksek Konseyi’nin toplantısını bozmak amacıyla, yardımcısı Ahtem Çiğgöz’e parlamento binası önünde toplumsal kargaşa organize etme ve 'kargaşaya katılan Meclis yandaşlarını şahsen yönetme' talimatını verdiğini tespit etmişti.