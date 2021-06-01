Zaharova: AB liderlerinin ABD tarafından dinlenmesi buzdağının sadece görünen kısmı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Danimarka ve ABD'nin Avrupalı liderleri dinlemesinin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) Danimarka istihbaratının yardımıyla Almanya Başbakanı ve diğer üst düzey Avrupalı yetkilileri dinlemesi iddialarını değerlendirdi.

Vesti FM’e konuşan Zaharova, “Aslında NATO üyesi ülkeler için, NATO Genel Sekreterliği ve Avrupa Birliği yetkililerinin hakkında konuşmamaya gayret ettikleri durumun, herkesin şu anda okuduğundan çok daha korkunç olduğunu düşünüyorum. Gerçeğin, şu anda basına yansıyan kısmından çok daha korkunç olduğunu sanıyorum” dedi.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının, 2012-2014 yılları arasında ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere, Dışişleri Bakanı (Şimdiki cumhurbaşkanı) Frank-Walter Steinmeier, Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nden başbakan adayı Peer Steinbrück ile birlikte çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlediğini aktarmıştı.

Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, Merkel ve diğer siyasetçilerin dinlenmesine ilişkin basında çıkan haberler karşısında, “Danimarka’nın müttefiklerine karşı bu tür eylemlerin kabul edilemez” olduğunu ifade etmişti.