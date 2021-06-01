Putin: Çok çocuklu aileler Rusya’nın geleceğinin temelidir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çok çocuklu aileleri Rusya’nın geleceğinin temeli, bin yıllık tarihinin devamı olarak nitelendirdi.

Bugün Rusya'da kutlanan Çocukları Koruma Günü vesilesiyle ‘Ebeveyn Şanı' nişanı ile ödüllendirilen ailelerle video konferans yoluyla bir araya gelen Putin, çok çocuklu ailelerin Rusya’nın geleceğinin temeli, bin yıllık tarihinin devamı olduklarını belirtti.

Rus lider, “Çok çocuklu aileler Rusya'nın geleceğinin temelidir, ülke olarak, millet olarak, tek bir halk olarak bin yıllık tarihimizin devamıdır” diye konuştu.

Çok çocuklu ailelere yönelik destek programlarını genişletme çağrısı

Rusya’nın bölge yönetimlerine başta çok çocuklu olmak üzere ailelere yönelik destek programlarını genişletme çağrısında bulunana Putin, şöyle konuştu:

“Bölgesel ve yerel yetkililerin de aileleri ve her şeyden önce elbette büyük, çok çocuklu aileleri desteklemeye yönelik programları genişletmelerini, bu ailelerin sorunlarına ve taleplerine hızlı çözüm bulmalarını umuyorum”.

Rus lider, ailelerin hak ettikleri yardımları bilmeleri ve sorunsuz bir şekilde onlardan faydalanmaları için hükümete ‘tüm aile destek sistemini mümkün olduğunca bütünsel, anlaşılır ve etkili, tutarlı hale getirmekle’ görevlendirdiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ve elbette, kasabalarda ve kırsal yerleşim yerlerinde okulların, anaokullarının, kreşlerin inşası, yenilenmesi dahil olmak üzere, eğitimin kalitesini ve erişilebilirliğini iyileştirme çalışmalarımız doğrudan ailelerin ve çocukların desteklenmesi, çocukların gelişimi ve kendini gerçekleştirmesi, hayattaki yolunu bulması için, yeteneklerini ortaya çıkarabilmesi için her yerde geniş alanın oluşturulması ile ilgilidir”.

Putin, 21 Nisan'da Federal Meclis'e yaptığı konuşmada çocuklu ailelere destek verilmesi gerektiğini duyurmuştu.