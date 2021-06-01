‘Rusya’nın Arktika’daki askeri etkinliği kimseye tehdit değil’

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Korçunov, Arktika’daki altyapıyı yeniden kurma yönündeki çalışmaların ülkenin bu bölgedeki savunmasını sağlama amacını taşıdığını ve kimseye tehdit olmadığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi ve Rusya’nın Arktik Konseyi’ndeki Baş Yetkilisi Nikolay Korçunov, Sputnik’e açıklamasında, NATO Sözcüsü Oana Lungescu’nun, Rusya’nın Arktika’daki askeri potansiyelini ‘soğuk savaştan’ bu yana en güçlü biçimde artırdığı yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Korçunov, “Rusya’nın, Arktika’da, 1990'larda neredeyse tamamen kaybedilen askeri altyapıyı yeniden kurma yönünde aldığı tedbirler, ülkemizin Arktika yönündeki savunma kabiliyetini sağlama ihtiyacından kaynaklanıyor” ifadesini kullandı.

'Hiçbir uluslararası taahhütü bozmuyor'

Arktika’nın, Rusya’nın ulusal güvenliği ve ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Korçunov, ülke ekonomisinin yüzde 10’undan fazlasının ve ihracatın yüzde 20’sinin Arktik bölgede üretildiğini anımsatarak, “Bir başka amacımız, büyük ekonomik projeler için güvenli koşullar oluşturmak ve Arktika bölgesinin ileriye dönük sosyoekonomik kalkınmasını sağlamak” dedi.

Korçunov, “Rusya’nın Arktika’daki askeri etkinliği, hiçbir uluslararası taahhütü bozmuyor ve diğer Arktik ülkelerin güvenliği için tehditler oluşturmuyor. Rusya temsilcileri bunu defalarca dile getirdi” diye ekledi.