Kremlin: Putin, ABD'nin Kuzey Akım-2'ye yaptırım uygulamaktan vazgeçmesinden memnun

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'un Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili kararına nasıl baktığı soruldu.

Peskov, yanıtında "Devlet Başkanı Putin, Washington'dan yapılan bu açıklamalardan haberdar ve Rus tarafı bu açıklamaları memnuniyetle karşılıyor" ifadelerini kullandı.

20 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman Nord Stream 2 AG şirketi ve şirketin CEO'su Mathias Warnig'in projeye yönelik yaptırımlardan muaf tutulduğunu açıklamıştı.

'Ukrayna üzerinden gaz transitinden vazgeçme niyetinde değiliz'

Bu arada Kuzey Akım-2 projesi nedeniyle sıkça gündeme gelen Rusya ile Ukrayna arasındaki gaz transit anlaşmasının yürürlükte olduğunu ve Moskova'nın anlaşmanın süresi dolduktan sonra bu güzergahtan vazgeçme niyetinde olmadığını belirtti.

Putin'in Avrupa'ya tedarik edilecek hammadde hacimlerinin artacağını ve bu nedenle Ukrayna üzerinden transite ihtiyaç olabileceğini düşündüğünü aktaran Peskov, "Bununla birlikte Putin, bunun tamamen ekonomik ve ticari nitelikte bir mesele olduğunun ve pazarın taleplerine yanıt vermesi gerektiğinin altını çiziyor. Ukrayna'ya gelince, gaz transit sistemi sahibi olarak bu sistemin teknik durumunu normal seviyede tutmalıdır" dedi.

Moskova ve Kiev, Aralık 2019'da bir anlaşma paketi imzalanmış olup bu kapsamda 5 yıllık transit sözleşmesi halen yürürlüktedir. Buna göre Gazprom, ilk yıl 65 milyar metreküp, sonraki 4 yılda 40'ar milyar metreküp gaz transit etmeyi taahhüt etmişti.

Kuzey Akım-2 projesinin inşası nedeniyle Ukrayna, kendi toprakları üzerinden gaz transitinin sonlanacağından ve önemli bir gelir kaybı yaşayacağından endişe duyuyor.

Kuzey Akım-2 boru hattı projesi

Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım-2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım-2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirilmişti.