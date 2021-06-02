Rusya'da uzay turizmi için 2024'e kadar 2 'Soyuz' üretilecek

Rus uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya'nın uzay turizmi için 2024 yılına kadar 2 'Soyuz MS' insanlı uzay aracı üreteceği bildirildi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) bünyesinde faaliyet gösteren uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya'nın uzay turistleri için 2024 yılına kadar 2 'Soyuz MS' insanlı uzay aracı üreteceği belirtildi.

RKK Enrgia'nın yönetim kurulu tarafından onaylanan proje için 5 milyar ruble (yaklaşık 68 milyon dolar) ayrılacağı kaydedildi.

RKK Energia'nın internet sitesinden yayınlanan açıklamada, Glavkosmos (müşteri) ve RKK Energia (yüklenici) arasında imzalanan insanlı iki uzay aracı Soyuz MS'nin üretim ve tedarikine ilişkin sözleşmenin tutarının yaklaşık 5 bin 56 milyar ruble olduğu belirtildi.

Daha önce Glavkosmos, 2022'den 2023'e kadar uzay turistleri için Soyuz MS uzay aracında 4 koltuk hazırlamayı planladığını duyurmuştu.

Soyuz'daki ticari koltuk satışı için potansiyel ortaklarla görüşmelerini sürdüren şirket, fiyat konusunda bilgi vermedi.