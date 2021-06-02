Rus kozmonotlar uzay boşluğuna çıktı

Rus kozmonotlar Oleg Novitskiy ve Pyotr Dubrov, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) uzay boşluğuna çıktı. Kozmonotlar yaklaşık yedi saat istasyon dışında kalacak.

Rus kozmonotlar Oleg Novitskiy ve Pyotr Dubrov, yeni ‘Nauka’ modülünün gelişi öncesinde istasyonun dış yüzeyinde çalışmalar gerçekleştirmek için uzay boşluğuna çıktı. Kozmonotlar sıvı akış regülatörü panelini değiştirecek, deneyler için ekipman kuracak, ayrıca ‘Kurs’ isimli bir sistemin antenini bağlayacak.

Kozmonotların uzay boşluğunda

Daha önce Rusya’daki Kozmonot Eğitim Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre şu anda UUİ’de bulunan Rus kozmonotlar üç kez uzay yürüyüşü gerçekleştirecek.

Rus kozmonotlar en son 18 Kasım 2020’de uzay boşluğuna çıkmıştı.

‘Nauka’ modülünün temmuz ayında uzaya fırlatılması planlanıyor.