Rusya Federasyon Konseyi, Moskova'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine onay verdi

11 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından sunulan ve 19 Mayıs'ta parlamentonun alt kanadı Duma'da oybirliğiyle kabul edilen yasa tasarısı, Federasyon Konseyi'nden de geçti.

Oylamaya katılan 152 senatörün tamamı, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesini destekledi.

Tasarının yasalaşması için Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanması gerekiyor.

Ocak ayında Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kasım 2020'de resmen çekilmesi nedeniyle oluşan durum karşısında Moskova'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkılmasıyla ilgili iç prosedürü başlattığını duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülke içinde anlaşmadan çekilmeye ilişkin prosedürler tamamlandıktan sonra, diğer taraf ülkelere konuyla ilgili bir nota gönderileceğini ve 6 ay sonra Moskova'nın anlaşmadan çekilmiş olacağını söylemişti.

Türkiye de yer alıyor

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.