Bogdanov: Fetih ve Hamas’a görüşmeler için Moskova'da alan sunmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Mihail Bogdanov, Filistinli Fetih ve Hamas hareketleriyle temas halinde olduklarını, gerekli olması halinde istişareler için kendilerine alan sunmaya hazır olduklarını söyledi. Bogdanov, Moskova’nın tüm Filistinliler için uygun bir yer olduğunu ifade etti.