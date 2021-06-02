Konaşenkov: NATO, tatbikat kisvesi altında Kiev'e silah tedarik edecek

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, NATO'nun bu ay sonunda başlayacak 'Deniz Esintisi' (Sea Breeze) tatbikatından istifade ederek Kiev'e modern silah ve mühimmat tedarik edeceğini vurguladı. Rus ordusunun tatbikatı yakından takip edeceğini söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, NATO kuvvetlerinin katılımıyla Ukrayna'da gerçekleştirilecek geniş kapsamlı 'Deniz Esintisi' tatbikatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tatbikatın gerçek sınırlarının Ukrayna'nın Karadeniz havzasındaki karasularının sınırları dışına çıkacağını belirten Konaşenkov, tatbikat kisvesi altında Ukrayna ordusuna modern silah ve mühimmat ile askeri teçhizat tedarik edilmesinin planlandığını kaydetti.

Tüm silah ve askeri teçhizatın Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk yakınındaki Ukraynalı birliklere ve milliyetçi oluşumlara gönderileceğinin altını çizen Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın tatbikatın hazırlık ve icra süreçlerini dikkatli bir şekilde izleyeceğini söyledi.

'Oluşan durumlara uygun biçimde karşılık verilecek'

Konaşenkov, "Rusya Savunma Bakanlığı, NATO ülkelerinin katılacağı 'Deniz Esintisi' ABD-Ukrayna ortak tatbikatının hazırlık ve icra süreçlerini dikkatli bir şekilde izleyecek ve gerektiğinde Rusya'nın askeri güvenliğinin sağlanması için oluşan durumlara uygun biçimde karşılık verecek" dedi.

Tatbikatın Batılı ülkelerin Rusya'ya güneybatı sınırlarındaki askeri potansiyelini artırdığı konusunda sürekli suçlamalar yönelttiği bir dönemde düzenleneceğine dikkat çeken Konaşenkov, ana katılımcı ülkelerin Ukrayna, ABD, Türkiye, Kanada, İngiltere, Hollanda, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Letonya ve partner ülkeler olduğunu vurguladı.

28 Haziran'da başlayacak olan tatbikat, 11 Temmuz'da sona erecek. Tatbikata yaklaşık 4 bin askeri personel, 40 muharebe gemisi, takviye gemisi, 30 uçak ve 100'den fazla zırhlı aracın katılması bekleniyor.