Rusya Merkez Bankası Başkanı: Dijital para birimleri, Rus finans sisteminin geleceği

CNBC'den Hadley Gamble'a röportaj veren Nabiullina, ekonomi internet ortamına taşındığı için dijital para birimlerinin Rusya'nınki de dahil tüm finans sistemlerinin geleceği olacağı öngörüsünde bulundu.

Naibullina, "Hızlı, ucuz ödeme sistemlerine ihtiyaç ve merkez bankalarının dijital para birimleri bu boşluğu doldurabilir. Bunun finansal sistemimizin geleceği olacağını düşünüyorum zira bu, dijital ekonomisinin gelişimiyle ilintili" dedi.

Rusya'nın ekim ayında dijital rubleyle ilgili bir rapor hazırladığını, 2021 sonuna kadar dijital ruble platformunun prototipini oluşturmayı ve 2022'de pilot uygulamalara geçmeyi planladıklarını anlatan Nabiullina, "Adım adım ilerleyeceğiz zira bu, çok zor, teknolojik ve hukuki bir proje" diye konuştu.

'Rezervlerimiz tüm mali ve jeopolitik senaryolara dayanak kadar büyük'

ABD'nin yaptırımlarını Rusya için 'kalıcı risk' olarak niteleyen Nabiullina, "Bundan dolayı para politikamız, mali politikamız ve tüm makroekonomik politikamız son derece muhafazakar. Rusya'nın rezervleri, tüm mali senaryolara veya jeopolitik senaryolara dayanacak kadar büyük ve muhtemelen diğer ülkelere kıyasla daha çeşitli" ifadelerini kullandı.

'Rusya, Çin ve AB, doların payını azaltma konusunda güçlü bir motivasyona sahip'

Nabiullina, doların ekonomi ve ticaretteki payını azaltma çabalarının döviz risklerini yönetmeye yönelik geniş bir politikanın parçası olduğunu kaydetti.

Rusya, Çin ve AB'nin doların payını azaltma konusunda güçlü bir motivasyona sahip olduğuna dikkat çeken Nabiullina, "Ülkelerin daha çeşitli uluslararası rezervlere sahip olmayı seçtiği bir trend söz konusu. Bu olacak ancak çok hızlı değil" diye ekledi.