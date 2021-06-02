Putin ve Duterte, Filipinler’e Rus koronavirüs aşılarının tedarikini görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin ve Filipinli mevkidaşı Rodrigo Duterte’nin bugün telefonda görüşerek koronavirüs salgınının yayılmasına karşı ortak mücadele konularını ele aldığı bildirildi.

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasına karşı ortak mücadele konularını ele aldı.

Açıklamada, “Özellikle de Rus (koronavirüs) aşılarının Filipinler’e tedariki konusuna ağırlık verildi” ifadelerine yer verildi.

Liderlerin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunu 45. yıldönümü münasebetiyle birbirilerini samimi bir şekilde kutladıklarına dikkat çekilen açıklamada, “Devlet başkanları geçen yıllarda ikili ilişkilerde ulaşılan seviyeden duydukları memnuniyeti ifade etti” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Enerji, tarım, ulaşım, beşeri ve diğer alanlardaki projelerin hayata geçirilmesini öngören çeşitli alanlardaki işbirliğini daha da geliştirmeye yönelik karşılıklı ilgi teyit edildi. Taraflar, başta Birleşmiş Milletler (BM) kanalından olmak üzere uluslararası arenadaki çabalarını koordine etmeyi sürdürme konusunda mutabık kaldı” ifadeleri yer aldı.

Putin daha önce Duterte’ye kutlama telgrafı göndermişti.