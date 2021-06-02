Ryabkov: Rusya hükümeti ‘Açık kara mutabakat zaptı’ndan çekilmeye yönelik kararnameyi hazırlıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, hükümetin ABD ile olan, diplomatların bulundukları ülkede seyahatlerini düzenleyen ‘Açık kara mutabakat zaptı’ndan çekilmeye yönelik kararnameyi hazırladığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Ryabkov, önceki gün kullandığı ‘Moskova’nın önümüzdeki günlerde Washington’ın hoşuna gitmeyecek sinyaller göndereceği’ ifadelerine ilişkin soruyu yanıtladı.

Ryabkov, “Sözgelimi hükümetin Rusya’nın ‘Açık kara mutabakat zaptından’ çekilmesine ilişkin kararnamesi yolda. Bunun ne zaman olacağını söyleyemem. ABD’lilere kapalı bir şekilde ilettiğimiz bazı başka hususlar var” dedi.

Ryabkov, diplomasinin bazı şeyleri ‘sahnede değil, perdenin arkasında’ yapmak için var olduğunu ifade etti.

Ryabkov, Moskova'nın önümüzdeki günlerde Washington'un hoşuna gitmeyecek sinyaller göndereceğini söylemişti.

16 Nisan’da ABD’nin Rusya’ya karşı yaptırımlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, diplomatların seyahatlerini düzenleyen anlaşmadan çekilme prosedürlerine başlama kararı aldıklarını bildirmişti.

Lavrov, “Açık kara anlaşmamız var. Bu anlaşma doğrultusunda belirli kategorilerdeki diplomatların, başkent veya başkonsolosluk binasının 25 mil (40 km) uzağında seyahat planladıkları zaman, bulundukları ülkelerin yetkililerine bildirimde bulunması öngörülüyor. ABD’liler bu talebi tamamen göz ardı ediyor ve hiçbir bildirimde bulunmuyor” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu mutabakat zaptı Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 1992 yılında imzalanmıştı.