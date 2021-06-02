Rusya Sağlık Bakanlığı: Sputnik V aşısının önümüzdeki aylarda DSÖ ve EMA'da onaylanmasını umuyoruz

Bugün kapılarını açan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen bir panelde konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Glagolev, "Sputnik V aşısının tescilinden önce tüm aşamalarda hem DSÖ hem de EMA ile yoğun bir iletişim gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki aylarda ilgili kararların DSÖ ve EMA'da alınacağını umuyorum" dedi.

DSÖ ve EMA temsilcilerinin Sputnik V aşısının üretildiği birkaç tesisi denetlediğini anlatan Glagolev, bu iki kurumun aşının klinik testlerine de ilgi gösterdiğini kaydederek "Buna paralel olarak Gamaleya Araştırma Merkezi ve Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, uluslararası tescil dosyasının hazırlıklarını tamamlıyor" ifadelerini kullandı.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.