Rus bakandan ‘Novatek Arktik LNG 2 desteklemesin’ diyen Avrupalı vekillere: Yazın bu çağrıları yapmak kolay

Avrupa Birliği’nden gelen Novatek’in Arktik LNG 2 projesine finansal destek vermeme çağrılarını değerlendiren Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, sıcak havalarda böyle davranmanın kolay olduğunu söyledi.

St. Petersburg Ekonomi Forumu çerçevesinde Sputnik’e konuşan Şulginov, AB’deki Arktik LNG 2 projesine finansal destek vermeme çağrılarıyla ilgili “Yazın bu çağrıları yapmak kolay. Kış geldiğinde herkes kömür ve gaz yakmaya başlıyor” dedi.

Çoğu Avrupa Parlamentosu’nun Yeşil Partisi’nden 39 vekil Almanya, İtalya ve Fransa liderlerine iklim değişikliğini gerekçe göstererek Rus Arktik LNG 2 projesini desteklememe çağrısı yapmıştı.

Gazprom’a göre gaz üretim ve ihracatı arttı

Diğer yandan Rus gaz devi Gazprom’dan yapılan açıklamada gaz üretim hacminin bu yıl ocak-mayıs döneminde geçen yıla kıyasla kaydadeğer ölçüde arttığı belirtildi.

Açıklamada, “Ön verilere göre 2021’in ilk beş ayında gaz üretimi 221.9 milyar metreküp oldu. Bu Ocak-Mayıs 2020 dönemine kıyasla yüzde 16.2 (31 milyar metreküp) daha fazla” ifadeleri kullanıldı.

Bununla birlikte Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışında kalan ülkelere gaz sevkiyatının yılın ilk dört ayında yüzde 28.3 arttığı ve 68.4 milyar metreküp olduğu da bildirildi.