Rusya: Arjantin'deki klinik araştırmaya göre Sputnik Light aşısının etkinliği yüzde 83.7

Arjantin'de yaşlılara uygulana Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light'ın yüzde 78.6 ila yüzde 83.7 arasında etkili olduğu belirtildi.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre Arjantin'in Buenos Aires Eyaleti Sağlık Bakanlığı, Sputnik Light aşısıyla ilgili klinik araştırmanın sonuç raporunu yayınladı.

Rapora göre Buenos Aires kentinde toplu aşılama kapsamında Sputnik Light aşısının uygulandığı 60-79 yaş aralığındaki 186 binden fazla kişinin verilerinin incelenmesi sonrası aşının etkinliği 78.6 ila yüzde 83.7 bandında gerçekleşti.

Tek doz aşılamadan sonraki 21. ve 40. günler arasında görülen vaka oranı yüzde 0.446 olurken aynı dönemde aşılanmayan yetişkin kişiler arasında görülen vaka oranı yüzde 2.74 olarak kaydedildi.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik Light'ın yüksek risk grubundaki yaşlılar için yüksek etkili olduğunu teyit ettiğini söyledi.

Dmitriyev, "Yüzde 83.7 düzeyindeki etkinlik göstergesi, iki doz uygulanan birçok aşının etkinlik göstergesinin üzerinde. Rapora göre Sputnik Light, hastalananların ve hastaneye yatanların sayısını önemli oranda azaltıyor. Rus aşısının uygulama verilerini daha fazla incelemek için Arjantinli meslektaşlarımızla sıkı teması sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

New study by the Ministry of Health of Argentina’s Buenos Aires province shows that one-shot Sputnik Light has efficacy of 83.7% with elderly patients (60-79 years old)

👇https://t.co/VOW4xxWoGd — Sputnik V (@sputnikvaccine) June 2, 2021

​Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısı ise 6 Mayıs'ta tescillenmişti.

Sputnik Light'ı Putin duyurmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘light’ aşının geliştirildiğini aralık ayında duyurmuştu. Putin bu aşının antikor geliştirme süresinin daha kısa olacağını söylemişti.

Daha sonra Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, aşının 4 aya kadar bağışıklık sağlayacağını, etkisinin yaklaşık yüzde 85 oranında olacağını kaydetmişti. Gintsburg, ‘light’ aşıların yurtdışına sevk edileceğini, Rusya vatandaşlarına iki bileşenli aşının yapılacağını da söylemişti.

Toplu aşılama sırasında yardımcı olması beklenen, Sputnik V’nin sadeleştirilmiş versiyonu olan bu aşının geliştirilmesindeki başlıca amaç, koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının yüksek olduğu ülkelerde bu sayıyı düşürmek.