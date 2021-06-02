Rusya: ABD ve Danimarka'nın AB ülkelerini dinlemesine uygun tepki verilmiyor; ne yaptırım, ne büyükelçilik kapatma

Zaharova, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “İsviçre, Norveç, Fransa ve Almanya; ABD-Danimarka ikilisinin onlara edepten uzak bir şeyler yaptığını fark etmemiş olamazlar. Ama dargın ülkeler henüz şikayetlerini nasıl formüle edileceğini de çözemediler” ifadesine yer verdi.

Danimarka’ya komşu İsveç ve Norveç’in, Danimarkalı diplomatları sınır dışı etme veya başka tedbirleri duyurmadıklarını, sadece “şefkatle” Kopenhag’dan açıklama talep ettiklerini kaydeden Zaharova, “Ne bir yaptırım, ne büyükelçilik kapatma, ne de BM Güvenlik Konseyi’ne başvurma olmadı” dedi.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının, 2012-2014 yılları arasında ABD ile Danimarka arasındaki kablo anlaşması aracılığıyla başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere, Dışişleri Bakanı (Şimdiki cumhurbaşkanı) Frank-Walter Steinmeier, Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nden başbakan adayı Peer Steinbrück ile birlikte çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlediğini aktarmıştı.

Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, Merkel ve diğer siyasetçilerin dinlenmesine ilişkin basında çıkan haberler karşısında, “Danimarka’nın müttefiklerine karşı bu tür eylemlerin kabul edilemez” olduğunu ifade etmişti.