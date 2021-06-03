Rusya Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 aşılama planının yüzde 25'i tamamlandı

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev, Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılamada temponun artırılması gerektiğini belirterek, şu ana kadar toplu aşılama planının yüzde 25'inin yerine getirildiğini söyledi.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev, son zamanlarda ülke genelindeki aşılama oranında artış gözlendiğini, ancak hastalığın sıçrama yapmasını önlemek için eylül-ekim aylarına kadar nüfusun yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini kaydetti.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda konuşan Gridnev, “Aşılananların sayısı ile ilgili veriler sürekli değişiyor, şimdiki veriler oldukça etkileyici, aşılanacak olanların yüzde 25'ten fazlası aşılanmış durumda” dedi.

Gridnev,Rusya’da Kovid-19 aşılarının üretimi konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmadığı ve aşılanmanın gönüllülük esasına göre yürütüldüğünü hatırlatarak, “Sağlık çalışanları ve diğer yetkililerin yanı sıra medya da mümkün olduğu kadar herkesi aşı olmaya teşvik etmek için çalışmalı” ifadelerini kullandı.

Rusya’da toplu aşılama 18 Ocak’ta başlamıştı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin 12 Mayıs’ta yaptığı açıklamada ülkede 24 milyonu aşkın kişinin koronavirüs aşısı olduğunu belirtmişti.