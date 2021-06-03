Putin'den İsrail Cumhurbaşkanı seçilen Herzog'a tebrik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Isaac Herzog'u İsrail'de cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, faaliyetlerinin ikili iş birliğinin gelişimine katkıda bulunacağı umudunu dile getirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Cumhurbaşkanı seçilen Isaac Herzog'a seçimlerdeki zaferinden dolayı bir telgraf gönderdiği belirtildi.

Kremlin'in internet sitesinden yayınlanan tebrik mesajında, "Sayın Herzog, lütfen cumhurbaşkanlığına seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi kabul edin. Rusya-İsrail ilişkileri dostanedir. Cumhurbaşkanlığı faaliyetlerinizin uluslararası ilişkilerde iş birliği de dahil olmak üzere, çok yönlü ve yapıcı ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağını umuyorum. Bu, kuşkusuz halklarımızın temel çıkarlarının gereğidir" ifadeleri yer aldı.

Isaac Herzog has been elected President of Israel. Congratulations from Vladimir Putin: https://t.co/6sdrSanPbG — President of Russia (@KremlinRussia_E) June 2, 2021

İsrail'in 6. cumhurbaşkanının oğlu, Yahudi Ajansı Başkanı Isaac Herzog, mecliste yapılan ilk tur oylamada 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu alırken, rakibi Peretz 27 oyda kalmıştı. Böylece, Isaac Herzog ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçilmişti.