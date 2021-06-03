Putin, Rusya halkına 'Kovid-19'a karşı aşılanın' çağrısını yineledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kez daha ülke vatandaşlarına Kovid-19'a karşı aşı olma çağrısında bulunarak, aşılamanın önemine vurgu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı olma çağrısını yineledi.

Putin, "Aşılama son derece önemli bir şey. Bunu defalarca dile getirdik. Hatta elimden geldiğince bu sürece destek olmaya çalışıyorum. Gerekli sonuçlara, hedeflere ve aşı miktarlarına ulaşmanız için size destek olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri, "Bildiğiniz gibi, ben kendim aşı oldum ve tüm vatandaşları bunu yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.