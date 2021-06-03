Rusya'da altın madeninde patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Rusya’ya bağlı Buryatiya Cumhuriyeti’nin Okininsk bölgesindeki Vladimir altın madeninde bir patlayıcı kendiliğinden infilak etti. Olayda bir işçi hayatını kaybetti. Buryatiya lideri can kaybını doğruladı.

Buryatiya’daki Rifey şirketine ait Vladimir altın madeninde meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti. Yedi işçi madenden çıkmayı başardı. Durumları iyi olduğu için hastanede tedaviye gerek duyulmadı.

Buryatiya lideri Aleksey Tsıdednov, “Madende sekiz kişi çalışıyordu, yedisi kendi kendine çıkabildi. Maalesef bir kişi hayatını kaybetti. Merhumun yakınlarına başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.