Novak: Kuzey Akım 2'nin tamamlanmasına yaklaşık 100 kilometre kaldı

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin yapım çalışmalarının 2021 sonuna kadar tamamlanacağını belirten Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, geriye yaklaşık 100 kilometrelik bir bölümün kaldığını ifade etti.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen bir panelde konuşan Novak, "Çalışmalar durmadı, operatör şirket bu projeye katılan firmalarla birlikte projeyi uygulamaya devam ediyor. Belki de bu yılın sonuna doğru bu çalışmanın tamamlanacağını umuyoruz. Projenin bitmesine yaklaşık 100 kilometre kaldı" dedi.

ABD tarafının projeye müdahale etmemesi konusunda bir mutabakat olup olmadığı sorusu karşısında Novak, "Bu, AB ile ABD arasındaki bir konu, bu düzeyde istişareler yapıldığını görüyoruz" yanıtını verdi.

ABD'nin yaptırımları geri çekmesi Putin'i memnun etti

20 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman Nord Stream 2 AG şirketi ve şirketin CEO'su Mathias Warnig'in projeye yönelik yaptırımlardan muaf tutulduğunu açıklamıştı.

Önceki gün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yaptırım uygulamaktan vazgeçmesini memnuniyetle karşıladığını söylemişti.

Peskov'dan Ukrayna'nın 'transit' endişelerini azaltacak açıklama

Kuzey Akım-2 projesinin inşası nedeniyle Ukrayna, kendi toprakları üzerinden gaz transitinin sonlanacağından ve önemli bir gelir kaybı yaşayacağından endişe duyuyor.

Peskov, Kuzey Akım-2 projesi nedeniyle sıkça gündeme gelen Rusya ile Ukrayna arasındaki gaz transit anlaşmasının yürürlükte olduğunu ve Moskova'nın anlaşmanın süresi dolduktan sonra bu güzergahtan vazgeçme niyetinde olmadığını belirtmişti.

Moskova ve Kiev, Aralık 2019'da bir anlaşma paketi imzalanmış olup bu kapsamda 5 yıllık transit sözleşmesi halen yürürlükte. Buna göre Gazprom, ilk yıl 65 milyar metreküp, sonraki 4 yılda 40'ar milyar metreküp gaz transit etmeyi taahhüt etmişti.

Kuzey Akım 2 boru hattı projesi

Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirilmişti.