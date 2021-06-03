Zaharova, hasım ülkeler listesine girmekten kaçınmak için yapılması gerekenleri açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Mariya Zaharova, diğer ülkelerin hasım ülkeler listesine girmekten kaçınmak için yalnızca eşitliğe, saygıya ve hukuka dayalı diyalog kurmaları gerektiğini söyledi.

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Zaharova, hasım ülkeler listesine girmekten kaçınmak için yapılması gerekenleri anlattı.

Yalnızca eşitliğe, saygıya ve hukuka dayalı diyaloğun bu listeden kaçınmak için yeterli olacağını kaydeden Zaharova, "Daha sonra ülke bazında düzeltme yapılabilir. Partnerlik, ittifak ilişkileri olabilir, soğukluk dönemleri de olabilir. Farklı durumlar oluyor, hatta sorunlar oluyor ancak bahsettiğim şey temelini oluşturuyor" dedi.

23 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin hasmane eylemlerine karşı yanıt niteliğindeki önlemlere ilişkin kararı imzalamıştı.

25 Nisan'da açıklama yapan Zaharova, Moskova'nın içerisinde ABD'nin de olduğu hasım ülkeler listesi üzerinde çalışma yaptığını ve bu listedeki ülkelerin diplomatik misyonlarında Rusya vatandaşlarını çalıştırmalarının yasaklanacağını ifade etmişti.

14 Mayıs'ta Rusya hükümeti, diğer ülkelerin Moskova'ya yönelik tutumlarını dikkate alınarak hazırlanan hasım ülkeler listesini onaylanmış ve listede sadece ABD ile Çekya yer almıştı.