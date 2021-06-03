Putin: Rus ekonomisi, pandemi nedeniyle oluşan zor durumdan çıkacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin pandemiden sonra oluşan zor durumdan çıkacağını ve ülkenin zorlukları aşmayı başaracağını söyledi. İş dünyasını desteklemek için her şeyi yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında yapılan yatırım anlaşmalarının imza töreninde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus ekonomisinin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşanlar da dahil tüm zorluklara rağmen çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Putin, Rus ekonomisinde elde edilen sonuçlarının bunun en iyi göstergesi olduğunu belirtti.

Putin, "Rusya, geçen yıl tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı zorlukları aşmayı başaracak ve ekonomimiz, hepimizin içinde bulunduğu bu zor durumdan çıkacak. Rusya, iş dünyası sayesinde geçen yılın getirdiği tüm zorlukları aşmaya başaracak" dedi.

"Hiç şüphesiz, bugün tanık olduğumuz bu tıkanıklığı emin adımlarla aşacağız ve yeni seviyelere çıkacağız. Bundan en ufak bir şüphe duymuyorum" diye devam eden Putin, Rusya hükümetinin iş dünyasının desteklemek için her şeyi yaptığını ve yapacağını vurguladı.