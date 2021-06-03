Kiriyenko: Rusya’daki yabancı ajanlarla ilgili mevzuat ABD’dekinden daha liberal

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko, Rusya’daki yabancı ajanlarla ilgili mevzuatın ABD’dekinden daha liberal olduğunu ifade etti.

St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde gazetecilere konuşan Kirienko, “Rusya’daki yabancı ajanlarla ilgili mevzuatın ABD’dekinden çok daha liberal olduğuna dikkat çekmek isterim” dedi.

Zaharova, ayrımcılık yapıldığı suçlamalarını reddetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise forum kapsamında verilen bir iş kahvaltısında Moskova’nın, Rusya’da yabancı ajan kanunu kapsamına giren basın kuruluşları konusunda ayrımcılık yapıldığı suçlamalarını reddettiğini vurguladı. Zaharova, söz konusu yasanın ABD’nin eylemlerine karşılık olarak getirildiğini hatırlattı.

Rusya’da yabancı ülkelerden veya kuruluşlardan finansal destek alan basın kuruluşlarına yönelik ‘yabancı ajan’ statüsü ile ilgili düzenleme 2017’de getirildi. Bu düzenleme ABD’nin RT America ve Sputnik’in ABD’deki partnerlerini ‘yabancı ajan’ olarak tanımasının ardından gelmişti.

Rusya’da yurtdışından finanse edilen siyasi faaliyetler yürüten, ‘yabancı ajan’ olarak tanınan kişi ve kuruluşların eylemlerini düzenleyen yasa da Aralık 2020’de kabul edildi. Yasa ile siyasi faaliyetler yürütmek için yurtdışından finansal edilen kişilerin ‘yabancı ajan’ olarak tanınması öngörülüyor.

ABD’deki ilgili yasanın geçmişi ise çok eskiye dayanıyor. Kısaca FARA olarak adlandırılan Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası (Foreign Agents Registration Act) uyarınca Rus RT ve Sputnik kanalları yabancı ajan olarak kaydedilmişti.

ABD'deki FARA Yasası, 1938 yılında yürürlüğe girmişti.