'Rusya ve Belarus, Batı’nın yıkıcı eylemlerine karşı ortaklaşa mücadele edecek'

KGB’nin yazılı açıklamasında, “İki ülke istihbarat birimleri, geleneksel kardeşlik ilişkileri ruhuyla, Batı’nın, Birlik Devleti’ndeki (Rusya ve Belarus Birlik Devleti) politik ve sosyoekonomik durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik yıkıcı faaliyetlerine karşı mücadelede ortak çalışma kararı aldı” ifadesine yer verildi.

Başkanların, “ABD ve Batı ülkelerinin Rusya ve Belarus yönündeki saldırgan politikası bağlamında, Rusya ve Belarus’un ulusal çıkarlarını sağlama alanındaki işbirliğinin sonuçlarını ve beklentileri” değerlendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, “Görüşmede, Moskova ve Minsk’in küresel sorunlara ve Birlik Devlet’in güvenliğine yönelik yeni tehditlere karşı mücadele potansiyelini güçlendirme yönündeki çabaları konsolide etmenin önemine dikkat çekildi” dendi.