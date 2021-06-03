Simonyan: Batılı sosyal medya ağları, jeopolitik harp aracı olarak kullanılıyor

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) konuşan Simonyan, Batılı ülkelerin bilişim teknolojilerini jeopolitik harp aracı olarak kullandığına dikkat çekti.

Batılı sosyal medya ağlarının uzun zamandır jeopolitik harp unsuru olduğunu kaydeden Simonyan, "Kendi platformuna sahip olmamak ve kendimizi yabancıların platformlarından korumamak, kendi orduna, kendi savunma bakanlığına ve devlet sınırlarına sahip olmamakla eşdeğer" dedi.

Sosyal medya ağlarında Rusya'ya ve Rusya vatandaşlarına ait hesapların düzenli olarak sansüre ve ayrımcılığa maruz kaldığını anımsatan Simonyan, Batılı platformların Rusya'nın içişlerine müdahalesini 'hasmane, zararlı ve tehlikeli' olarak niteledi.

Simonyan, "Bu, birkaç yıldır devam ediyor, her şey aşikar ve bunu gizlemiyorlar" diye ekledi.