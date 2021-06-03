Rus bakan Çekunkov: Rusya'nın Uzakdoğu Bölgesi, 21. yüzyılın Silikon Vadisi olacak

İnovasyon çalışmaları ve yatırımcı ilgisi bakımından ABD'de Silikon Vadisi'nin bulunduğu San Francisco kentiyle kıyaslanan Rusya'nın uzakdoğusundaki gelişimin, bölgeyi küresel finans kulübüne dönüştüreceği tahmin ediliyor.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Russia Today'e demeç veren Çekunkov, San Francisco benzetmelerini hakkında "Vladivostok ile San Francisco arasında kıyaslamalar yapıldığını duydum. Bu kıyaslama, sadece Russkiy Adası ile Vladivostok'u birbirine bağlayan dünyanın en güzel ve en uzun asma köprüsü nedeniyle yapılmıyor. Bir bakıma biz Kaliforniya'yız zira Rusya'daki altın üretiminin neredeyse tamamından sorumlu Uzakdoğu bizim Klondike'ımız" dedi.

Bölgenin teknolojik gelişim bakımından da çekim merkezi olduğunu belirten Çekunkov, "Devlet Başkanı kararnamesiyle Russkiy Adası'nda deniz bilimleri, biyo-teknoloji ve bilişim teknolojisi gibi Uzakdoğu Bölgesi'nin geleneksel güçlerine odaklanan bir inovasyon teknolojisi merkezi kurduk" ifadelerini kullandı.

Uzakdoğu Bölgesi'nin, özellikle de Primorsk Bölgesi ile Sahalin'in dünyanın en dinamik ekonomi bölgesi olan Asya'ya çok yakın olduğuna dikkat çeken Çekunkov, "Bu nedenle, Kaliforniya ABD için ne anlama geliyorsa, 21. yüzyılda Uzakdoğu Bölgesi'nin Rusya'da en refah ve dinamik yer olarak gelişeceğini düşünüyorum. Burası, uluslararası işbirliği için küresel bir yer olacak ve dünyadaki tüm partnerlere açık olacak" diye konuştu.