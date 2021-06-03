Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol piyasası 2022'de kriz öncesi seviyelere dönecek

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası krize giren petrol piyasasının mevcut durumunu değerlendirdi.

Novak, yaptığı açıklamada, "Bu konuda iyimseriz. Çünkü talep bu yıl iyi toparlanıyor. Tahminler, yıl başında olanlardan yüksek. Talep toparlanmasını 6 milyon varile yükselttik" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı, "Aşılar işe yarıyor, kısıtlamalar kalkıyor, uçuşlar yeniden başlatılıyor. Bu nedenle, 2022’de, kriz öncesi seviyelere döneceğimiz konusunda iyimseriz" dedi.