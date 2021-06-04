Putin, Kırım'da turistik tesislerin kurulmasına ilişkin anlaşmaların imza törenine katıldı

Rus bölgeleri ve yerli şirketler, Kırım'da yeni turizm tesislerinin kurulmasının da dahil olduğu bir dizi yatırım anlaşması imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video bağlantısı aracılığıyla katıldığı imza töreni, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) gerçekleşti.

Kırım lideri Sergey Aksenov ve 'Semeynıye Kurorti' şirketi genel müdürü İlya Umanskiy, Kırım'daki Saki kentsel bölgesi sınırları içinde kurulması öngörülen tatil kompleksi 'Alean Family Resort' yatırım projesinin uygulanmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Aksenov ayrıca, ‘Agrokompleks JSC'nin yönetim kurulu başkanı Aleksandr Tkaçev ile Yalta bölgesinin ilk tematik eğlence parkı olacak Yalta-Park’ın yanı sıra, bir tatil köyü ve otel kompleksi projesinin ortak uygulamasına ilişkin anlaşma imzaladı.

© Sputnik / Сергей Ильин Russia Putin SPIEFRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video bağlantısı aracılığıyla katıldığı imza töreni, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) gerçekleşti.

Tula Bölgesi Valisi Aleksey Dyumin, Cherkizovo Grubu CEO'su Sergey Mihaylov ve Gazprombank Başkan Yardımcısı Aleksey Matveyev ile Tula bölgesindeki öncelikli sosyal ve ekonomik kalkınma bölgesi ‘Yefremov’da kurulması planlanan et entegre tesislerine ilişkin işbirliği anlaşmasını imzaladı.

Putin, Yalta'daki tesislere yaklaşık 16 milyar ruble (yaklaşık 218 milyon dolar), Saki'de kurulacak tatil kompleksi inşaatına 14 milyar ruble (yaklaşık 192 milyon dolar) ve Tula bölgesindeki et entegre tesisi için 50 milyar ruble (yaklaşık 684 milyon dolar) yatırım yapılmasının planlandığını belirtti.