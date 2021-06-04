Rusya Merkez Bankası: Ekonomik toparlanma süreci tamamlandı

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) konuşan Zabotkin, “Ekonomide toparlanma evresinin bittiğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Zabotkin, “Ekonomi muhtemelen yıl ortasında, 2019 dördüncü çeyreğindeki göstergelere dönecek” diye ekledi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, 2021 için yüzde 2.9’luk ekonomik büyüme tahmininde bulunmuştu. Bu konuda daha iyimser olan Rusya Merkez Bankası, aynı dönem için yüzde 3-4’lük büyüme açıklamıştı.