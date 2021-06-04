Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Çijov: Avrupa’nın Rus gazına yönelik olası yaptırımları saçmalık

Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Rus gazını Belarus üzerinden Avrupa ülkelerine taşıyan Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattına yönelik olası yaptırımları saçmalık olarak nitelendirdi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda konuşan Çijov, “Hem Kuzey Akım-2 hem de Yamal-Avrupa doğalgaz boru hatlarına yönelik olası yaptırımların saçmalık olacağını düşünüyorum. Ancak, sorumlu yetkililer de dahil olmak üzere, akıllarına farklı fanteziler geliyor” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kuzey Akım-2’nin yanı sıra Belarus’un Rusya’dan gaz transit ödemesi aldığı Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattının durdurulması gerektiğini belirtmişti. Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre, Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde Rusya'dan AB'ye olan gaz sevkiyatının dörtte birini (10 milyar metreküp) oluşturdu.