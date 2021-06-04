Rus Dışişleri: Ryanair uçağının Berlin'e acil inişiyle ilgili halâ bir soruşturma başlatılmadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Perviy Kanal televizyonuna yaptığı açıklamada, "Uçağın indirilmesi konusu, doğrudan Avrupa Birliği (AB) ülkelerini ve tepkisini, Batı’nın tepkisini ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "İrlandalı şirkete ait uçak Belarus üzerindeyken pilotlar, bomba ihbarı aldıktan sonra uçağı indirme kararı alınca bu protesto fırtınasının kopmasına, Batı ana akıma dayanan muazzam uluslararası tepkiye yol açıyor. Ancak birkaç gün sonra bu durum tekrarlanıyor. Aynı şirkete ait uçak, Alman kontrol kulesinden bomba ihbarı alıyor, pilotlar yine acil iniş kararı alıyor, bu sefer Minsk’e değil Berlin’e indiriyor uçağı, sıfır tepki. Hiçbir tepki yok. Soruşturma kelimesi bile geçmiyor" dedi.

İkinci olayın ardından hiçbir tarafın bir diplomatik adım veya açıklama yapmadığına dikkat çeken Zaharova, "Biz bu teknolojiyi çok iyi biliyoruz. Ama Avrupalıların, AB üyelerinin Washington’un buyruklarını yerine getirerek kendileri için yararı olmayan, tuhaf ve kendi ideolojilerine zıt kararlar almakta ne kadar uzağa gideceği soru işareti" ifadelerini kullandı.

23 Mayıs 2021 tarihinde, Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Bu olaydan bir hafta sonra Dublin-Krakow seferini yapan Ryanair yolcu uçağı, bomba ihbarının ardından Almanya’nın başkenti Berlin’e acil iniş yapmıştı.