Putin: Yoksul ülkelere yapılan aşı yardımları yetersiz, herkesin aşıya ulaşımı olmadan salgın riski son bulmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada milyonlarca insanın koronavirüs aşılarına erişiminin olmadığını belirtip yoksul ülkelere yapılan aşı yardım programlarının yetersiz kaldığı eleştirisinde bulundu. Rusya lideri, kıtaların tümünde herkesin aşılara ulaşımı sağlanmadan, yeni salgın dalgaları görülmesi riskinin süreceği uyarısını yaptı.