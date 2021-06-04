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    Rusya, aşı turizmi için kapılarını temmuzda açmayı planlıyor

    © AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVA
    Rusya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202106041044659175-rusya-asi-turizmi-icin-kapilarini-temmuzda-acmayi-planliyor/

    Rusya’nın temmuz ayında, dileyenlerin ülkeyi ziyaret edip koronavirüse karşı aşılanmalarını içeren aşı turizmi için kapılarını açabileceği belirtildi.

    Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Direktörü Kirill Dmitriyev, St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) oturumlarından birisinde sorulması üstüne, “Rusya’nın temmuz ayından başlayarak aşı turizmine açık olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

    Sputnik ile aşılananlar kulübü kurulsa, dünyanın en güçlüsü olurdu’

    Dmitriyev sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Sputnik V ile aşılanmış tanınmış insanların yer alacağı bir kulüp kursak, bu, çok güçlü bir kulüp olurdu. Hatta dünyadaki en güçlü kulüplerden birisi olurdu. Biliyorsunuz ki çok etkili sayılan Bilderberg Kulübü vardır. Etkililiği bakımından, bizim Sputnik V ile aşılananlar kulübümüz daha güçlüdür. Ancak mahremiyet kuralları gereği (kimlerin aşı olduğunu, yani bu kulüpte yer aldığını) açıklamayız.”

    Dmitriyev’in atıf yaptığı Bilderberg Kulübü; siyaset, finans, akademi, medya ve yayın sektörlerinden önde gelen isimleri her yıl Hollanda’da bir araya getiren yıllık bir toplantı. Söz konusu toplantılara katılanların sayısı genelde 150’yi geçmiyor.

    San Marino, dileyen turistleri mayıstan beri Sputnik V ile aşılıyor

    Bunun yanında Rusya dışında, turistleri Sputnik V ile aşılayan bir ülke daha bulunuyor. Ada ülkesi San Marino, kendi nüfusunu Sputnik V ile aşılamayı tamamlamasını takiben mayıs ortasında dileyen turistlerin Rus aşısı ile aşılanmasını içeren bir program başlattı.

    Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı Türkiye dahil 66 ülkede kullanım için onaylanmış durumda. Aşının Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa İlaç Ajansı’ndaki onay süreci devam ediyor.

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    Etiketler:
    San Marino, Gamaleya Araştırma Merkezi, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Rusya, Sputnik V
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