Putin, aşırılık yanlısı örgütlerle bağlantılı kişilerin seçimlere katılımını yasaklayan yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşırılıkçı örgüt faaliyetleri ile bağlantısı olan kişilerin herhangi bir düzeydeki seçimlere katılmasını yasaklayan yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşırılıkçı örgüt faaliyetleri ile bağlantısı olan kişilerin herhangi bir düzeydeki seçimlere beş yıl boyunca katılımını yasaklayan yasayı imzaladı.

Yeni yasa uyarınca, aşırıcı ve terör örgütlerinin liderleriyle kurucuları, mahkemenin söz konusu örgütün yasaklanması veya tasfiye edilmesine ilişkin kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl boyunca seçilemeyecekler. Örgüt üyeleri veya örgüt faaliyetlerinde yer alan diğer kişilere yönelik yasak da üç yıl süreyle geçerli olacak.

Belgede, söz konusu örgüt faaliyetlerine katılım olarak nelerin görüleceği de açıklanıyor:

Örgüt veya örgütün etkinliğine destek açıklaması yapmak (internette de dahil);

Örgüt veya örgütün etkinliklerine para aktarmak;

Örgüt veya örgütün etkinliklerine örgütsel ve metodolojik, mülki ve tavsiye niteliğinde yardımlar veya başka türlü yardımlar sunmak.

Yürürlüğe girmesinden önceki seçimleri kapsamayacak olan yasa, örgütün aşırılık yanlısı faaliyetlerde bulunduğunu bilmeyen kişileri etkilemeyecek.