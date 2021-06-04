Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı üç gündür üst üste 9 binin altında

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 8 bin 947 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (8 bin 933) yüzde 0.16 daha yüksek olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 108 bin 129’a ulaştı.

Son 24 saat içinde 377 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, bunun bir önceki güne göre (393) yüzde 4.07 daha düşük olduğu kaydedildi. Böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 123 bin 37 oldu.

Son bir gün içinde 8 bin 530 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 4 milyon 720 bin 512’ye yükseldi.

Başkent Moskova (2 bin 817) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (834) ikinci, Moskova Bölgesi (766) üçüncü sırada yer aldı.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesinin ülke nüfusunun yüzde 60'ının aşılanmasının ardından mümkün olabileceğini belirterek, ülke genelinde vaka sayısında düşüş gözlendiğini kaydetti.

Rusya’da Kovid-19’a karşı Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V ile Sputnik Light aşılarının yanı sıra, Vektor Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona ve Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği KoviVak aşıları kullanılıyor.