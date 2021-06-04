Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı üç gündür üst üste 9 binin altında

Son 24 saat içinde 377 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, bunun bir önceki güne göre (393) yüzde 4.07 daha düşük olduğu kaydedildi. Böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 123 bin 37 oldu.
Son bir gün içinde 8 bin 530 kişi iyileşirken, şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 4 milyon 720 bin 512’ye yükseldi.
Başkent Moskova (2 bin 817) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (834) ikinci, Moskova Bölgesi (766) üçüncü sırada yer aldı.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesinin ülke nüfusunun yüzde 60'ının aşılanmasının ardından mümkün olabileceğini belirterek, ülke genelinde vaka sayısında düşüş gözlendiğini kaydetti.
Rusya’da Kovid-19’a karşı Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V ile Sputnik Light aşılarının yanı sıra, Vektor Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona ve Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği KoviVak aşıları kullanılıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)