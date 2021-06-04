Putin: Biden ile görüşmeden olumlu sonuçlar bekliyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran Cenevre’de ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeden olumlu sonuç ve ilişkileri normalleştirme yönünde atılacak yeni adımlar için gereken koşulların oluşturulmasını beklediğini belirtti.

Putin, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, “Olumlu sonuç bekliyorum. Rusya-ABD ilişkilerini normalleştirmek ve sadece ülkelerimizin değil, tüm uluslararası topluluğun karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için yeni adımları atmaya yönelik koşulların oluşmasını umuyorum” ifadesini kullandı.

“Rusya-ABD ilişkilerinde bir atılım, sonuçlarıyla hepimizi şaşırtabilecek hiçbir şey beklemiyorum” diyen Başkan, “Ama görüşecek ve ikili ilişkileri canlandırma olasılığını, karşılıklı çıkar arz eden çok sayıda sorunu konuşacak olmamız kendi başına kötü değil” diye ekledi.

Biden’in, hayatı boyunca politika içinde olan deneyimli bir kişi olduğunu söyleyen Putin, “Görüşmemizin olumlu bir şekilde gerçekleşmesini temenni ederim” diye konuştu.

ABD et üreticisine siber saldırının ardında Rusya’nın olduğu iddialarını değerlendiren Rusya lideri, “Tavuk ya da sığır eti ile işimiz yok. Bu komik. Ama Tanrıya şükür ki, orada sağduyulu insanlar var ve bu insanlar kendilerine ve Biden ile görüşme öncesinde yeni çatışmalar kışkırtmak isteyenlere sorular yöneltiyor. Bakalım sonucu ne olacak. Amerikan toplumu, medya, siyasi sınıf içinde ilişki kurmanın yollarını bulmak isteyen, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin canlanmasını isteyen insanlar var” yorumunda bulundu.