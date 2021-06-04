Putin, Sırbistan ve Arjantin'de Sputnik V aşısının üretimine start verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında önce Sırbistanlı mevkidaşı Aleksandr Vucic, ardından Arjantin lideri Alberto Fernandez ile birlikte Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin bu ülkelerdeki üretimine start verdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Torlak Viroloji, Aşı ve Serum Enstitüsü'nde, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının üretiminin ilk aşaması olan paketleme, Rusya ve Sırbistan liderinin video konferans yoluyla katıldığı etkinlikle başlatıldı.

Vucic, Rusça olarak "Sırbistan’da Sputnik V aşısının üretimini başlatmak benim için büyük bir onur" dedi.

Torlak Enstitüsü Direktörü Vera Stoilkovic, Sırbistan'ın Sputnik V aşısını kullanmaya başlayan ilk ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Ayrıca bu aşıyı üreten ilk Avrupa ülkesiyiz" diyerek düğmeye bastı.

Daha sonra Sputnik V aşısının Arjantin’de üretiminin başlatılması etkinliği düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik V'nin üretimini başlatma etkinliğinde, Rus aşısının 66 ülkede tescil edildiğini anımsatarak "Elbette bunun için şüphe dolu yorumlardan geniş uluslararası kabule kadar zor bir yoldan geçmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Söz konusu sağlığı korumak ve hayat kurtarmak olduğunda, siyasi ve diğer anlaşmazlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini kaydeden Rusya lideri, "Bu nedenle, Rus aşının kullanımını her ne pahasına olursa olsun engellemeye ve kısıtlamaya çalışan bazı ortaklarımızın bu eylemleri tuhaf ve zararlı" dedi.

Putin, Rus aşının dünyanın en yüksek etkinliğe sahip olduğunu da sözlerine ekledi.